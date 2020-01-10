10 января 2020, 19:28
Водитель «девятки» насмерть сбил пешехода под Волгоградом
Под Волгоградом водитель ВАЗа сбил 34-летнего пешехода и скрылся. От полученных травм пешеход скончался, об этом сообщило издание novostivolgograda.ru.
По данным издания, ДТП случилось ночью. Автомобилем управлял 23-летний парень. Он сбил пешехода, который двигался по обочине. Испугавшись, молодой человек скрылся с места происшествия, а мужчина остался лежать на обочине.
По данным издания, ДТП случилось ночью. Автомобилем управлял 23-летний парень. Он сбил пешехода, который двигался по обочине. Испугавшись, молодой человек скрылся с места происшествия, а мужчина остался лежать на обочине.
Водитель уже задержан. Сбитому им пешеходу врачи не смогли помочь, мужчина умер прямо на месте происшествия.