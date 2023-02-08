Происшествия 08 февраля 2023, 16:22 Водитель «десятки» протаранил грузовик под Оренбургом

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Под Оренбургом водитель ВАЗ-21102 пошел на обгон в запрещенном месте и спровоцировал ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.

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Завершить опасный маневр водитель легковушки не успел, он протаранил грузовик. В результате ДТП сидевший за рулем ВАЗа мужчина попал в больницу с различными травмами. Его автомобиль тоже сильно пострадал, превратившись в груду металла.