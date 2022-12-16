Происшествия 16 декабря 2022, 18:32 Водитель чуть не погиб от холода на трассе под Серовом из-за поломки машины

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Водитель, который направлялся в сторону Серова, столкнулся с поломкой машины. В результате мужчина чуть не замерз при 20-градусном морозе. Об этом сообщил Tagilcity.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Свердловской области.

Ситуация произошла на трассе Нижняя Тура — Качканар 13 декабря. С поломкой мужчина столкнулся в 21:00 по уральскому времени. Из-за некачественной работы шиномонтажной автомобиль лишился колеса.

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Машинку с поломкой заметили дежурившие сотрудники ДПС. Они помогли водителю исправить поломку, после чего он направился в Серов.

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