Происшествия 21 марта 2023, 16:01 Водитель Chevrolet Niva переехал лежащего на дороге мужчину в Башкирии

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В Кумертау (Башкирия) внедорожник Chevrolet Niva переехал лежавшего на проезжей части мужчину. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу УГИБДД республики.

Мужчина лежал на дороге на улице Машиностроителей. Сидевший за рулем 28-летний водитель сказал, что не заметил его. В тяжелом состоянии 60-летнего пострадавшего госпитализировали. За его жизнь борются врачи.

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По факту ДТП организовали проверку.

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