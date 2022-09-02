Происшествия 02 сентября 2022, 02:22 Поделиться Telegram

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Viber Водитель Cadillac скончался в ДТП с участием КАМАЗа в Свердловской области

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Серьезное ДТП произошло на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Там столкнулись иномарка и КАМАЗ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД Свердловской области.

За рулем Cadillac находился 51-летний водитель. Машина направлялась в сторону Екатеринбурга. В какой-то момент автомобиль выехал на дорогу с односторонним движением, где столкнулся с КАМАЗом, который двигался по встречному направлению.

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В результате грузовик улетел в кювет, а иномарка перевернулась. Водитель машины погиб на месте происшествия.

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