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Водитель Cadillac скончался в ДТП с участием КАМАЗа в Свердловской области

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Серьезное ДТП произошло на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Там столкнулись иномарка и КАМАЗ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД Свердловской области.

За рулем Cadillac находился 51-летний водитель. Машина направлялась в сторону Екатеринбурга. В какой-то момент автомобиль выехал на дорогу с односторонним движением, где столкнулся с КАМАЗом, который двигался по встречному направлению.

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В результате грузовик улетел в кювет, а иномарка перевернулась. Водитель машины погиб на месте происшествия.

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