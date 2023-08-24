Происшествия 24 августа 2023, 19:41 Водитель был под наркотиками. Появилось новое видео жуткого ДТП на остановке в Калуге Губернатор Шапша: виновник ДТП в Калуге был в состоянии наркотического опьянения

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Водитель сбил толпу на остановке в Калуге. Губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале опубликовал новое видео момента страшной аварии, во время которой пострадали несколько человек, в том числе дети.

«Водитель задержан. Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Преступник понесет заслуженное, суровое наказание», — написал он.

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Расследовать ведет Следственный комитет Калужской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

С пострадавшими в массовом ДТП, которые находятся в Больнице скорой медицинской помощи и Калужской областной клинической больнице, работает мультидисциплинарная бригада специалистов разных профилей. Три человека оказались в операционной, еще трое — в реанимации. Среди пострадавших трое детей.

Сначала Шапша сообщал, что в больницах пятеро взрослых, личность одной из пострадавших удалось установить позже. Также в Калужскую областную клиническую больницу обратились еще двое человек, которые сначала отказались от госпитализации. У одной женщины диагностировали перелом ключицы, а у второй — ссадины и легкие травмы.

Ранее источник «360» рассказал, что водителем был 48-летний злостный нарушитель правил ПДД. Мужчину несколько раз ловили за управлением авто в нетрезвом виде. Кроме того, он был судим, состоял на учете в полиции и находился в розыске у судебных приставов из-за догов.