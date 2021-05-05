05 мая 2021, 14:26
Водитель BMW врезался в придорожное кафе в Краснодаре
Авария произошла в Краснодаре поздно вечером 4 мая. Участниками ДТП оказались три машины. Имеются пострадавшие. Сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Краснодару.
Водитель автомобиля BMW направлялся по Российской улице по направлению к Черкасской. На ближайшем перекрестке он проехал на красный свет и врезался в Nissan, который ехал в этот момент по встречной полосе и поворачивал налево.
После удара с BMW Nissan столкнулся с Toyota, которая в этот момент находилась позади. BMW после столкновения врезался в кафе.
В ДТП пострадали водители машин и пассажир BMW. Сотрудники ДПС выясняют детали произошедшего.