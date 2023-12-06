06 декабря 2023, 17:08
Водитель BMW устроил дрифт на сочинской дороге и попал в отдел полиции
Правоохранители задержали в Сочи 25-летнего водителя BMW, который устроил дрифт на проезжей части. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
Нарушение выявили при проведении мониторинга камер видеонаблюдения. В действиях автомобилиста усмотрели угрозу безопасности дорожного движения.
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Молодому человеку выписали штрафы за выезд на встречную полосу и повреждение покрытия шоссе. Также ему грозит административная статья о мелком хулиганстве.
Сочи
Полиция
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