Происшествия 06 декабря 2023, 17:08 Водитель BMW устроил дрифт на сочинской дороге и попал в отдел полиции

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Правоохранители задержали в Сочи 25-летнего водителя BMW, который устроил дрифт на проезжей части. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Нарушение выявили при проведении мониторинга камер видеонаблюдения. В действиях автомобилиста усмотрели угрозу безопасности дорожного движения.

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