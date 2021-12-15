Водитель BMW стал виновником смертельного ДТП в Петербурге

Смертельное ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла 15 ноября около часа ночи. Водитель BMW проехал на красный сигнал светофора. В результате он влетел в Daewoo и Mercedes. В результате 45-летний мужчина, который находился за рулем второй иномарки, получил серьезные травмы. Он скончался на месте до приезда скорой помощи.