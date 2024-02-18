18 февраля 2024, 10:02
Водитель BMW скончался после ДТП с грузовиком в Приморье
BMW столкнулся с грузовиком на трассе в Приморье, погиб один человек
Автомобиль BMW лоб в лоб врезался в грузовик MAN на 638-м километре автодороги Хабаровск — Владивосток. Водитель иномарки погиб, сообщила пресс-служба МВД России по Приморскому краю.
По предварительной информации, 39-летний водитель BMW 118i ехал из Владивостока в Хабаровск. Он вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком, которым управлял 50-летний мужчина.
Водитель большегруза получил травмы, его направили на амбулаторное лечение. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия. В пресс-службе ведомства уточнили, что участок, где произошло ДТП, не является аварийным.
В начале января в Приморском крае произошло лобовое столкновение двух иномарок, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок.
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