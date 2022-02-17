Водитель BMW, сбивший девушку-байкера в Ростове в 2020 году, получил 6 лет колонии

В Ростове стал известен приговор Алексею Бережному, устроившему ДТП летом 2020 года. Молодой человек, находясь за рулем автомобиля BMW, выехал на встречную полосу и врезался в девушку-байкера, которая скончалась в больнице. Водителя BMW признали виновным — он отправится в колонию на шесть лет.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на официальный комментарий пресс-службы региональной прокуратуры, также суд Пролетарского района запретил осужденному управлять транспортом в течение трех лет.

В ходе разбирательств дела стало известно, что подсудимый нарушил правила ПДД, сев за руль после употребления спиртного. Он выехал на полосу встречного движения на улице Чемордачки и не смог уйти от столкновения с двигавшимся ему навстречу мотоциклом.

На данный момент приговор суда в законную силу еще не вступил.