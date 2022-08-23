Водитель BMW сбил женщину в Муроме на пешеходном переходе

ДТП произошло в Муроме. Там водитель иномарки совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в воскресенье, 21 августа, на улице Войкова. Там 21-летний водитель BMW сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее перелом костей таза и черепно-мозговую травму. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.