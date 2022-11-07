Водитель BMW сбил пенсионера и взлетел на постройку во дворе частного дома в Ижевске | 360°

Эксклюзив 07 ноября 2022, 19:34 Водитель BMW сбил пенсионера и взлетел на постройку во дворе частного дома в Ижевске Протаранивший постройку в Ижевске BMW сняли на видео

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Водитель BMW устроил ДТП в Ижевске, сбив пешехода и буквально взлетев на хозяйственные постройки во дворе частного дома. Под колеса иномарки попал 67-летний пенсионер, сообщили в региональном УГИБДД. В распоряжении «360» появилось видео с моментом аварии.

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По данным ведомства, ДТП произошло около 11:30 на улице Халтурина. За рулем BMW был 48-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением.

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Пострадавшего пешехода доставили в больницу с травмами. Его состояние в пресс-службе не уточнили. Водитель автомобиля, а также жильцы частного сектора не пострадали.

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Телеканал "360"

По факту случившегося идет проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии. В ведомстве также напомнили, что согласно ПДД водитель должен вести автомобиль со скоростью, которая не превышает установленных ограничений, учитывая при этом интенсивность движения, дорожные и метеоусловия.

«Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением», — подчеркнули в УГИБДД.