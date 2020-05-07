Водитель BMW погиб в Липецке

По данным информагентства, авария произошла сегодня днем на территории платной парковки железнодорожного вокзала. На высокой скорости авто врезалось в дерево и загорелось. Огнеборцы потушили пламя. Двое пассажиров выжили. 26-летний водитель погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.