07 мая 2020, 18:05
Водитель BMW погиб в Липецке
В Липецке зафиксировано ДТП с участием иномарки BMW, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
По данным информагентства, авария произошла сегодня днем на территории платной парковки железнодорожного вокзала. На высокой скорости авто врезалось в дерево и загорелось. Огнеборцы потушили пламя. Двое пассажиров выжили. 26-летний водитель погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.