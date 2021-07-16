Водитель BMW подрезал мотоциклиста на улице Руставели в Петербурге

Авария произошла в ночь на 16 июля на улице Руставели в Санкт-Петербурге. Водитель автомобиля BMW своим неожиданным маневром подрезал мотоциклиста, сообщили «Невские новости».

Момент аварии попал на видеорегистратор одного из очевидцев. Судя по видео, водитель легкового автомобиля решил съехать на подъездную дорожку к рядом стоящему гипермаркету, но при этом не включил поворотники.

Мотоциклист не ожидал такого маневра от BMW и на всей скорости врезался в легковой автомобиль.

О том, как чувствует себя водитель двухколесного транспорта, не сообщается.