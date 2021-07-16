16 июля 2021, 11:06
Водитель BMW подрезал мотоциклиста на улице Руставели в Петербурге
Авария произошла в ночь на 16 июля на улице Руставели в Санкт-Петербурге. Водитель автомобиля BMW своим неожиданным маневром подрезал мотоциклиста, сообщили «Невские новости».
Момент аварии попал на видеорегистратор одного из очевидцев. Судя по видео, водитель легкового автомобиля решил съехать на подъездную дорожку к рядом стоящему гипермаркету, но при этом не включил поворотники.
Мотоциклист не ожидал такого маневра от BMW и на всей скорости врезался в легковой автомобиль.
О том, как чувствует себя водитель двухколесного транспорта, не сообщается.