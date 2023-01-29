Происшествия 29 января 2023, 06:01 Водитель BMW открыл стрельбу по микроавтобусу во Владивостоке Полиция во Владивостоке задержала открывшего стрельбу по микроавтобусу водителя BMW РИА «Новости»

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Мужчина за рулем BMW устроил стрельбу во Владивостоке. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, сообщило РИА «Новости».

Инцидент произошел ранним утром 28 января на улице Жигура. По предварительной информации, причиной стрельбы стал дорожный конфликт. Иномарка и микроавтобус не смогли разъехаться — «Газель» не уступила дорогу BMW. Разозлившийся водитель достал пистолет и выстрелил в сторону движущегося микроавтобуса.

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Сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего местного жителя. Его оружие изъяли и отправили на экспертизу. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Ранее в Дагестане мужчина выстрелил из дробовика в своего оппонента, ранение получил один человек.