29 января 2023, 06:01
Водитель BMW открыл стрельбу по микроавтобусу во Владивостоке
Полиция во Владивостоке задержала открывшего стрельбу по микроавтобусу водителя BMW
Мужчина за рулем BMW устроил стрельбу во Владивостоке. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, сообщило РИА «Новости».
Инцидент произошел ранним утром 28 января на улице Жигура. По предварительной информации, причиной стрельбы стал дорожный конфликт. Иномарка и микроавтобус не смогли разъехаться — «Газель» не уступила дорогу BMW. Разозлившийся водитель достал пистолет и выстрелил в сторону движущегося микроавтобуса.
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Сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего местного жителя. Его оружие изъяли и отправили на экспертизу. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Ранее в Дагестане мужчина выстрелил из дробовика в своего оппонента, ранение получил один человек.
Стрельба
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