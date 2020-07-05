Водитель BMW из Екатеринбурга обстрелял семейную пару, чтобы освободить дорогу

Мужчина и женщина направлялись в магазин, расположенный через дорогу.

Рядом с трамвайным кольцом на улицах Фрезеровщиков и Старых Большевиков идет ремонт дороги, проезд машин запрещен. Супруги переходили дорогу в положенном месте. Однако им засигналил автомобиль, водитель поинтересовался, почему они так медленно двигались. После этого автовладелец вышел из салона, достал травматический пистолет и выстрелил мужчине в лицо. А затем злоумышленник попытался ударить пострадавшего.

Правонарушитель сел в свою иномарку, в которой также находилась еще и женщина, и уехал. Однако почти сразу же вернулся и решил затеять драку с пострадавшим.

«Это продолжалось минут пять, я пыталась встать между ними, чтобы не пустить мужа в драку. В итоге у него прострелено ухо, вся футболка в крови. У нас есть свидетели», — добавила супруга пострадавшего.

На место приехали реанимация, полиция и Росгвардия. Мужчину привезли в ЦГБ № 23, чтобы снять побои. По указанному адресу также выехала следственно-оперативная группа УМВД России по городу Екатеринбургу, сообщило агентство со ссылкой на пресс-группу ведомства. Правоохранители опрашивают очевидцев и пострадавших.