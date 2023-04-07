Эксклюзив 07 апреля 2023, 16:20 Водитель без прав врезался в заправку в Пятигорске Источник «360»: водитель без прав врезался в заправку в Пятигорске

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В Пятигорске водитель врезался заправку. По данным источника «360», у автомобилиста не было водительских прав. В распоряжении канала оказалось видео с места происшествия — момент аварии и ее последствия.

На кадрах видно, как после столкновения автомобиль резко заваливается набок. Через несколько секунд из него выходит мужчина — судя по всему, серьезных повреждений у него нет.