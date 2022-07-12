Водитель без прав врезался в столб и застрял в авто в Челябинской области

ДТП произошло в Миассе. Там водитель без прав врезался в столб. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ПСС Челябинской области.

Ситуация произошла ночью 12 июля на Объездной дороге. Водитель за рулем отечественного автомобиля не справился с управлением, из-за чего машина съехала с проезжей части, опрокинулась и врезалась в бетонный столб электроопоры. В результате водитель застрял в салоне. Ему на помощь пришли спасатели Миасского отряда. После вызволения мужчину передали медикам. Сотрудники органов выяснили, что ранее мужчину лишили водительских прав.