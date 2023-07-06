Происшествия 06 июля 2023, 17:42 Водитель без прав врезался в фуру в Самарской области

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ДТП произошло на трассе М-5 в Сызранском районе Самарской области. Там столкнулись легковушка и фура. Водитель первой машины не имел прав. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные полиции.

Водитель ВАЗ-2110 совершал разворот в месте, где это запрещено. Он столкнулся с грузовиком RENAULT 4×2. В результате травмы получили водитель легковушки, а также пять пассажиров — две женщины и трое детей.

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«Несовершеннолетние пассажиры перевозились без специального удерживающего устройства, взрослые участники ДТП не использовали ремни безопасности», — отметили в ведомстве.