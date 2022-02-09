Водитель без прав в Анапе перевернулся на машине и скрылся

В Анапе произошло ДТП. Виновником оказался водитель без прав. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ОМВД по региону.

Мужчина взял ключи от машины своей партнерши. Он превысил скорость и наехал на бордюр. Затем мужчина не справился с управлением и перевернулся. С места происшествия он скрылся.

Позже виновника аварии задержали. На него составили административный протокол за вождение без прав. Машину вернули владелице.