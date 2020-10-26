Водитель без прав устроил смертельное ДТП в Ростовской области

В Ростовской области в результате аварии, которую спровоцировал водитель без прав, погибла женщина.

Трагедия произошла на улице Крестьянская села Кулешовка Азовского райна, сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону. Skoda Fabia сбила 50-летнюю женщину, которая шла по дороге, несмотря на то, что в этом месте был тротуар. На ее одежде не было световозвращающих элементов.

Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью и умерла на месте. Сбив пешехода, машина врезалась в столб. Позже выяснилось, что у водителя иномарки не было прав.

Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшего.