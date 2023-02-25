25 февраля 2023, 20:30
Водитель без прав устроил ДТП в Краснодаре — источник
Видео «360»: лихач не справился с управлением и устроил ДТП в Краснодаре
Водитель из Краснодара не справился с управлением и устроил ДТП, сообщил источник «360». По его информации, у виновника аварии нет разрешения на управление автомобилем.
Водитель синего BMW ехал по одной из городских улиц, когда машину вдруг занесло и выбросило за пределы проезжей части. Иномарка угодила в припаркованные автомобили. Пострадал коричневый пикап Haval Poer.
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По информации источника, из легковушки вышел молодой человек. До приезда на место ДТП полицейских он снял номера.
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Источник добавил, что у молодого человека нет водительского удостоверения. Водитель легковушки может быть родственником одного из влиятельных в городе лиц.
Ранее на Кубани произошло ДТП с участием мотоциклиста. Не имевший при себе прав 18-летний байкер на нерегулируемом перекрестке врезался в проезжавший автомобиль. От удара молодого человека снесло, от полученных травм он скончался в реанимации. Водитель легковушки не пострадал. По предварительной информации, виновником аварии стал мотоциклист, не уступивший дорогу.
Краснодар
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