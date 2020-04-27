    27 апреля 2020, 10:06

    Водитель без прав устроил ДТП с летальным исходом в Хакасии

    Анастасия Кременчугская

    Авария с летальным исходом произошла в Хакасии на трассе «Саяногорск — Сабинка» в Бейском районе республики. В результате нее один человек погиб, еще четверо госпитализированы. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    На дороге столкнулись два автомобиля — отечественный «ВАЗ-2115» и иностранная Honda Civic. Выяснилось, что у водителя российской машины не было прав. В каком состоянии он находился за рулем, пока неизвестно.

    Два пассажира из автомобиля виновника находятся в больнице, еще один от полученных травм скончался на месте. Водитель и пассажир из иномарки также госпитализированы.

    На данный момент проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства.