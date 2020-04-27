Водитель без прав устроил ДТП с летальным исходом в Хакасии

На дороге столкнулись два автомобиля — отечественный «ВАЗ-2115» и иностранная Honda Civic. Выяснилось, что у водителя российской машины не было прав. В каком состоянии он находился за рулем, пока неизвестно.

Два пассажира из автомобиля виновника находятся в больнице, еще один от полученных травм скончался на месте. Водитель и пассажир из иномарки также госпитализированы.

На данный момент проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства.