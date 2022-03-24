Водитель без прав стал виновником ДТП на Камчатке. Три человека погибли

Серьезное ДТП произошло в поселке Усть-Камчатск Камчатского края. Там водитель Toyota Corona Premio не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

28-летний мужчина, который находился за рулем авто, съехал на обочину и врезался в столб ЛЭП. От полученных травм он погиб на месте. Также скончались его 41-летняя и 48-летняя пассажирки. Девушку 22 лет, которая также находилась в машине, госпитализировали с серьезными травмами.

Сотрудники органов выяснили, что водитель управлял иномаркой без прав. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.