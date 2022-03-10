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    10 марта 2022, 05:41

    Водитель без прав стал причиной гибели 17-летнего подростка в Ставрополье

    Арина Бобкова

    По сообщению ставропольского ГИБДД, молодой водитель, не имеющим права управления ТС протаранил дерево, от полученных травм погиб его несовершеннолетний пассажир.

    Как сообщает newstracker.ru, в Изобильненском округе Ставрополья около поселка Рыздвяный водитель автомобиля Hyundai Solaris на высокой скорости не справился с управлением и врезался в дерево.

    «От полученных травм скончался 17-летний пассажир. С тяжелейшими травмами в реанимацию доставили 19-летнего водителя», — сообщили в ГИБДД.

    В ведомстве отметили, что транспортное средство принадлежит его подруге. Сотрудникам МВД предстоит выяснить, был ли это угон.

    Выясняются дальнейшие обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.