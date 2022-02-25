25 февраля 2022, 15:17
Водитель без прав сбил пешехода и скрылся в Новом Уренгое
В Новом Уренгое мужчину задержали за вождение без прав и ДТП. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на в УМВД России по региону.
Уточняется, что он ехал на запрещающий сигнал светофора. В итоге он сбил девушку, а потом просто уехал с места происшествия.
После этого мужчина пил алкоголь. В результате на него завели сразу несколько административных дел.
Водителя приговорили к 10 суткам ареста и штрафу в 30 тысяч рублей, так как он выпивал до проведения медосвидетельствования.