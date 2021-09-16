16 сентября 2021, 14:49
Водитель без прав сбил мотоциклистку в Тюмени
Мотоциклистка попала в реанимацию после ДТП в Тюмени. Ее сбил водитель без прав. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
«Предварительно 18-летний водитель автомобиля, не имеющий водительского удостоверения, при повороте налево не предоставил преимущество девушке на мотоцикле», — уточнили в ведомстве.
Девушка попала в реанимацию с тяжелыми травмами. Ее родственники разыскивают свидетелей происшествия.