Водитель без прав сбил автоинспектора ГИБДД на месте аварии под Красноярском

Начальник Енисейского отдела ГИБДД по Красноярскому краю оказался в реанимации после наезда автомобиля «Жигули». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В ведомстве пояснили, что за рулем отечественной легковушки находился молодой человек без прав на управление автомобилем. На трассе Красноярск — Енисейск водитель не справился с управлением и отправил машину на встречную полосу, где сбил автоинспектора. Сотрудник полиции в это время осматривал место другой аварии.

В пресс-службе отметили, что в результате наезда пострадал начальник Енисейского отделения ГИБДД по Красноярскому краю. Его срочно госпитализировали в больницу, где поместили в реанимацию.

Водитель и два его пассажира получили медицинскую помощь на месте. В ходе освидетельствования признаков опьянения у владельца «Жигулей» не выявили. Полиция начала доследственную проверку по факту наезда на сотрудника ГИБДД. По результатам мероприятия в ведомстве примут решение о заведении уголовного дела.