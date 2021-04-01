Водитель без прав перевернулся в горах Геленджика

Произошла авария под Геленджиком. Женщина без прав перевернулась на внедорожнике. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на старшего инспектора по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павла Окружко.

Уточняется, что авария произошла в районе села Пшада. Женщина превысила скорость, съехала с дороги и перевернулась. Ее доставили в больницу.

По данным очевидцев, в машине также находился ее муж. Информации о его состоянии нет.