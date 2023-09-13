13 сентября 2023, 10:34
Водитель бетоновоза умер за рулем на МКАД
Водитель бетоновоза в Москве умер за рулем на МКАД из-за проблем с сердцем
Водитель бетоновоза умер за рулем на 89-м километре МКАД, в районе Северного Медведково. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По его данным, мужчина скончался из-за проблем с сердцем. Его возраст не уточнялся.
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На место выехали экстренные службы столицы.
Ранее многотонная фура пробила ограждение и вылетела с дороги в кювет в Красноярске. Авария произошла на Северном шоссе в районе поселка Солонцы. Водитель не справился с управлением, и грузовая машина пробила ограждение трассы.
А на трассе «Скандинавия» в Ленобласти произошло смертельное ДТП. Две школьницы погибли на месте, когда в их велогруппу на полном ходу врезался грузовик. На место происшествия для эвакуации пострадавших прибыли вертолет МЧС и машины скорой помощи.
ДТП
Москва 2023
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