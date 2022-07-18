facebook_pixel
    18 июля 2022, 11:41

    Водитель бетономешалки врезался в автобус во Владивостоке

    Оксана Лавнюженко

    Во Владивостоке недалеко от автобусной остановки «Океанская» произошло ДТП с участием бетономешалки и городского автобуса. Об этом написал сайт vostokmedia.com со ссылкой слова очевидцев.

    По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в автобус с пассажирами. От сильного столкновения бетономешалку опрокинуло на бок.

    Пострадавших в аварии нет. В бетономешалке выбило стекла, а также повредился салон.