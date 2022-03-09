Водитель бензовоза скончался во время сцепки грузовиков под Интой

Серьезное ДТП произошло 8 марта. 39-летний водитель КамАЗа погиб под колесами другого авто. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на «Комиинформ».

Как сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Коми, авария произошла на 65 километре зимней автодороги Косью — Петрунь. Водитель бензовоза выехал со стороны села Петрунь. Он направлялся в сторону реки Косью, однако в какой-то момент машина съехала с дороги и застряла в сугробе.

Водитель следующего КамАЗа решил помочь. Но во время подъезда к троссу для сцепки он совершил наезд на водителя бензовоза. Он полученных травм мужчина скончался на месте.