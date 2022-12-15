15 декабря 2022, 18:46
Водитель бензовоза не справился с управлением и слетел в кювет в Приморском крае
Серьезное ДТП, которое чуть не стало причиной экологической катастрофы, произошло в Приморском крае. Там перевернулся грузовик, который перевозил бензин. Об этом сообщил «Восток-Медиа».
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Автомобиль принадлежал компании, которая владеет сетью автозаправочных станций. Водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась и упала в кювет. На место происшествия прибыли сотрудники органов, а также спецмашина, которая откачивает топливо из бака.
ДТП
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