Водитель автопогрузчика зацепил электропровода и погиб от удара током

В Оренбургской области частный автопогрузчик во время манипуляций зацепил провода высоковольтной линии электропередач. От удара током водитель машины погиб.

Трагедия произошла в городе Бузулук, сообщает 56orb.ru. Во время разгрузочных работ возле дома на улице Спортивной, водитель манипулятора на базе автомобиля «КамАЗ» стрелой зацепил электропровода проходящей над ним высоковольтной линии электропередач. 40-летний мужчина получил сильный удар током и погиб.