Происшествия 22 июля 2023, 05:01 Водитель автомобиля влетел в отбойник на МКАД Дептранс Москвы: водитель не справился с управлением и наехал на отбойник на МКАД

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ДТП произошло на внутренней стороне МКАД в Москве. Водитель автомобиля не справился с управлением, налетел отбойник, а затем врезался в фонарный столб. Видеозапись с камер наблюдения опубликовал столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

ДТП произошло на внутренней стороне 78 километра МКАД.

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«Водитель не справился с управлением и совершил наезд на отбойник», — сообщили в дептрансе.

Там отметили, что на месте аварии работают столичные оперативные службы.

Все обстоятельства ДТП и информация о пострадавших сейчас уточняются.

В столичном департаменте транспорта предупредили водителей о том, что движение в районе ДТП не затруднено.

Вечером в пятницу, 21 июля, на Профсоюзной улице в районе дома № 45 в Москве столкнулись два мотоцикла и автобус. По данным источника «360» в экстренных службах города, в результате ДТП пострадали два человека. Их состояние уточняется. После столкновения у автобуса произошел разлив топлива. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются.