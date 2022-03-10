Водитель автомобиля «Урал» сбил пешехода в Новом Уренгое

В Новом Уренгое на улице Таежной водитель грузовика сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Госавтоинспекцию ЯНАО.

Авария случилась утром в четверг, 10 марта. Виновником ДТП стал водитель автомобиля «Урал». Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу.

В ведомстве отметили, что с начала года на ямальских дорогах произошло 1099 ДТП. В результате них три человека погибли и 60 получили травмы.