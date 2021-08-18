18 августа 2021, 18:54
Водитель автомобиля сбил отца с ребенком на электросамокате в Волгограде
ДТП произошло накануне поздней ночью на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Профсоюзной в Волгограде. Неизвестный наехал на электросамокат, которым управлял мужчина вместе с ребенком. Об этом рассказало РИА ФАН.
Установлено, что при выполнении правого поворота водитель не заметил электросамокат, который двигался в попутном направлении. Сразу же после аварии мужчина скрылся с места происшествия.
Пострадавший водитель двухколесного транспортного средства вместе с пятилетним ребенком попали в больницу с тяжелыми травмами. Сотрудники полиции разыскивают нарушителя.