Водитель автомобиля сбил отца с ребенком на электросамокате в Волгограде

ДТП произошло накануне поздней ночью на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Профсоюзной в Волгограде. Неизвестный наехал на электросамокат, которым управлял мужчина вместе с ребенком. Об этом рассказало РИА ФАН.

Установлено, что при выполнении правого поворота водитель не заметил электросамокат, который двигался в попутном направлении. Сразу же после аварии мужчина скрылся с места происшествия.

Пострадавший водитель двухколесного транспортного средства вместе с пятилетним ребенком попали в больницу с тяжелыми травмами. Сотрудники полиции разыскивают нарушителя.