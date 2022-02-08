Водитель автомобиля, пострадавшего из-за схода наледи в Екатеринбурге, будет требовать компенсацию

Больше года назад, 21 января 2021 года, в Екатеринбурге произошел инцидент, подробности которого были раскрыты только сейчас, в феврале 2022 года. Один из водителей, чей автомобиль пострадал из-за схода снежной лавины с наледью, сообщил о наличии у него видео, на котором зафиксирован факт падения снега и льда на авто.

Как пишет tagilcity.ru со ссылкой на Е1, автовладелец также рассказал, что когда он проезжал по улице Бебеля под надземным пешеходным переходом, на его машину сошла снежная масса с наледью. От сильного удара транспортное средство получило повреждения — были помяты капот, крыша, разбито лобовое стекло.

Всего в результате схода лавины с перехода пострадали четыре автомобиля. Водитель после случившегося несколько дней оформлял в Госавтоинспекции факт повреждений своего транспортного средства и теперь заявил о том, что будет требовать компенсации. Пострадавший уже смог установить, какое ведомство должно нести ответственность за очищение надземного перехода — администрация Железнодорожного района.