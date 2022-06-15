Водитель автомобиля попал в больницу после ДТП в Петербурге

Два автомобиля столкнулись в Санкт-Петербурге. Один человек пострадал. Об этом сообщил сайт 78.ru.

По данным ИА «Невские новости», внедорожник врезался в легковую машину. Водитель последней попал в больницу. У него диагностировали переломы, ушибы и резаные ранения.

Ранее серьезное ДТП произошло на пятом километре трассы А-120 в Ленинградской области. Водителя, которого зажало в автомобиле, высвободили сотрудники поисково-спасательного отряда. Его, а также других пострадавших, госпитализировали.