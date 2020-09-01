Водитель автокрана насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Накануне водитель автокрана не пропустил женщину-пешехода на нерегулируемом переходе и сбил ее. Пострадавшая получила множественные травмы головы, из-за которых скончалась в карете скорой помощи.

По данным издания, водитель был трезвым, штрафов на его счету не было, а общий стаж вождения превышает 20 лет. По его заявлению, скоростной режим он соблюдал, а переходившую дорогу женщину не видел. После аварии водитель, как это видно из камер видеонаблюдения, проехал еще более 50 метров, а затем остановился.