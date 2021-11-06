Водитель автобуса во Владивостоке подрался с пассажирами из-за серьги в ухе

Во Владивостоке очевидцы в автобусе сняли на видео драку в салоне. Перепалка возникла между пассажирами и водителем. Он пытался выгнать двоих парней из-за их внешнего вида: у одного была серьга в ухе, у другого — длинные волосы.

Пассажиры сели в автобус на остановке «Семеновская». Однако водитель отказался отправляться в путь, пока в его салоне находятся люди с такой внешностью. Он бросил руль, подошел к мужчинам и начал их оскорблять. Как сообщил Telegram-канал Mash, он обвинял молодых людей в гомосексуализме и попытался выгнать на улицу.

Парни пытались успокоить возмущенного водителя, но он перешел к решительным действиям и сбил одного из них с ног. В итоге ему все-таки удалось выгнать пассажиров, после чего он спокойно продолжил свое путешествие.

Недавно драка возникла в маршрутке в Воронеже — в этот раз из-за масочного режима. Пассажиров разозлило, что темнокожий студент отказался правильно надевать маску и спустил ее на подбородок. Африканец объяснял, что в маске ему трудно дышать, и просил прекратить крики. Кто-то толкнул его, и в тесном салоне возник конфликт с рукоприкладством. После этого пассажиры все-таки выкинули иностранца из маршрутки.