Происшествия 29 июня 2023, 04:22 Водитель автобуса в Нижнем Тагиле зажал дверью голову ребенка и продолжил ехать Telegram

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В Нижнем Тагиле дверями автобуса зажало голову ребенка. Водитель не заметил выходящих из салона женщину с ребенком, закрыл двери и продолжил движение. Об этом написал местный Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Водитель автобуса не удостоверился, что все пассажиры покинули автобус, закрыл двери и зажал ими голову ребенка и руку матери. Затормозил он только после возмущенных возгласов пассажиров. Остановившись и открыв дверь, водитель продолжил путь, даже не поинтересовавшись состоянием ребенка. Не извинившись перед пострадавшими, он стал ехать дальше.

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Женщина написала заявление в полицию. По факту произошедшего МУ МВД России «Нижнетагильское» начали проверку, чтобы выяснить обстоятельства и принять соответствующие меры.

Ранее в Архангельске пассажир автобуса вышел из салона на полном ходу. Водитель тронулся с остановки, не убедившись, что двери закрылись. В результате падения мужчина получил множественные травмы.