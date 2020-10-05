Водитель автобуса в Москве избил девятиклассника металлической каской

В Москве водитель автобуса избил школьника металлической каской и скрылся. Мальчика с многочисленными повреждениями головы госпитализировали в больницу.

Все произошло вечером в субботу, 3 октября. По предварительным данным, 31-летний водитель из ГУП «Мосгортранс» нанес металлической каской два удара по голове девятиклассника из ГБОУ «Школа 924». Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Пока неизвестно, что спровоцировало мужчину на столь агрессивные действия. Но в результате у мальчика диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, эпидуральную гематому правой лобной области, перелом большого крыла клиновидной кости справа, перелом нижней и медиальной стенок левой орбиты, комбинированный перелом левой верхнечелюстной пазухи со смещением.

Полицейские задержали злоумышленника и возбудили в отношении него уголовное дело. Проводится проверка.

Ранее в московском метро на станции «Профсоюзная» мужчина избил женщину за то, что та была без маски и кашляла. За пассажирку вступились неравнодушные.