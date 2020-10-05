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    05 октября 2020, 15:51

    Водитель автобуса в Москве избил девятиклассника металлической каской

    Алла Морген, Анастасия Калинина

    В Москве водитель автобуса избил школьника металлической каской и скрылся. Мальчика с многочисленными повреждениями головы госпитализировали в больницу.

    Все произошло вечером в субботу, 3 октября. По предварительным данным, 31-летний водитель из ГУП «Мосгортранс» нанес металлической каской два удара по голове девятиклассника из ГБОУ «Школа 924». Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

    Пока неизвестно, что спровоцировало мужчину на столь агрессивные действия. Но в результате у мальчика диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, эпидуральную гематому правой лобной области, перелом большого крыла клиновидной кости справа, перелом нижней и медиальной стенок левой орбиты, комбинированный перелом левой верхнечелюстной пазухи со смещением.

    Полицейские задержали злоумышленника и возбудили в отношении него уголовное дело. Проводится проверка.

    Ранее в московском метро на станции «Профсоюзная» мужчина избил женщину за то, что та была без маски и кашляла. За пассажирку вступились неравнодушные.

    Новости SMI.FM