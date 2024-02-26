Происшествия 26 февраля 2024, 08:26 Водитель автобуса в мороз высадил оплатившего проезд ребенка в Кемерове СК: в Кемерове водитель высадил из автобуса заплатившего за билет ребенка Pxhere

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В Кемерове водитель рейсового автобуса высадил оплатившего проезд мальчика за то, что тот не имел при себе справки из школы о льготном проезде. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра СК России.

В Кузбассе установилась холодная погода. Столбик термометра опускался до -40 градусов. Это не помешало водителю высадить школьника из рейсового автобуса.

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«Водитель <…>, несмотря на низкую температуру воздуха, высадил из транспортного средства 12-летнего мальчика, заплатившего за детский билет, так как у того не было справки со школы, подтверждающей право на льготный проезд», — указали в ведомстве.

У мальчика также не было дополнительных пяти рублей, которые он должен был заплатить из-за отсутствия справки из школы. Из-за этого ребенку пришлось добираться до дома пешком.

Региональное следственное управление организовало процессуальную проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.