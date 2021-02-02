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    02 февраля 2021, 10:09

    Водитель автобуса в Красноярске потерял сознание и врезался в ель. Видео

    Гора Орлов

    В Красноярске водитель автобуса потерял управление транспортом прямо на ходу. Во время движения в салоне находились десять человек. Автобус выкинуло на встречную полосу, затем он врезался в дерево.

    Об этом сообщил телеканал «Известия». Люди выпрыгивали из салона на проезжую часть. Водителя госпитализировали, пассажиры не получили травм и увечий, отделавшись легким испугом.

    Инцидент произошел во время движения автобуса по проспекту Свободный. Очевидцы заметили, что в какой-то момент автобус медленно повернул на полосу встречного движения и начал через тротуар двигаться к стоянке. По мнению очевидцев, водителю стало плохо прямо за рулем.

    «Спасла всех ель, на которую он наехал. Как он в бессознанке обрулил столб, для меня просто загадка — профессионал остается профессионалом всегда», — отметила одна из случайных прохожих.

    Девушка заметила, что в салоне не оказалось ни средств первой помощи, ни воды. Однако автолюбители тут же проявили солидарность и один из проезжающих остановился и поделился водой. Водителя перенесли в салон.

    «Вызвала скорую, дождалась и потопала домой. Очень надеюсь, что с ним все хорошо… Но эта елка, которая падала, как в замедленной съемке, надолго мне запомнится», — говорит девушка.