Происшествия 30 марта 2023, 18:21 Водитель автобуса в Челябинске протащил зажатого дверями пенсионера по асфальту

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В Челябинске 91-летнему пенсионеру потребовалась помощь врачей после поездки в автобусе. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД региона.

Пожилой мужчина выходил из автобуса, а водитель не убедился, что он покинул транспорт, и закрыл двери и поехал. Но пенсионеру защемило ногу, из-за чего он упал. Автобус даже протащил его по асфальту, прежде чем водитель понял, что происходит.

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Пожилого мужчину доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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