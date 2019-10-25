Водитель автобуса устроил драку с пассажиром в Уфе

Водитель обругал женщину, которая попросила сдачу, и отказался отдавать деньги. Однако за нее вступился другой пассажир автобуса, чем водитель оказался недоволен. Он остановил автобус и начал драку, желая выяснить отношения с мужчиной. Он вышел с водительского места, после чего началась драка. Пассажир оказался менее подготовленным, поэтому проиграл в поединке.

Видеозапись конфликта опубликовали в группе «Подслушано Уфа» в социальной сети «ВКонтакте».