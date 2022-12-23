23 декабря 2022, 23:31
Водитель автобуса «Саранск — Пенза» пойдет под суд за серьезное ДТП
Водитель рейсового автобуса «Саранск — Пенза» стал фигурантом уголовного дела из-за ДТП. Прокуратура Лунинского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение, сообщила «Пенза-Пресс».
Авария произошла 1 августа на трассе в селе Сандерки Лунинского района. Водитель автобуса допустил нарушение правил дорожного движения, из-за чего автомобиль сбил металлическое ограждение и попал в кювет. В результате 17 пассажиров получили травмы.
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Против мужчины возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Свою вину он признал.
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ДТП
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