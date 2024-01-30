Происшествия 30 января 2024, 18:08 Водитель автобуса с детьми-хоккеистами на Урале мог превысить скорость Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с хоккеистами в Свердловской области Фото предоставлено руководителем пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых.

Читать 360tv в

Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП в районе поселка Верх-Нейвинский, мог превысить скорость. Стрелка спидометра замерла на отметке 100 километров в час. Полиция возбудила уголовное дело, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«В ходе тщательного осмотра технического состояния Yutong установлено, что стрелка его спидометра замерла на цифре 100 километров в час. <…> По пункту 10.3 ПДД России, скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку групп детей, не должна превышать 60 километров в час», — сказал он.

Реклама

Правоохранители выяснили, что от железнодорожного вокзала Челябинска до места ДТП автобус проехал 294 километра за 3,5 часа. Они назначили автотехническую экспертизу, чтобы прояснить обстоятельства аварии.

Уголовное дело возбудили по статье 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Горелых заявил, что водителя привлекут к административной ответственности по статье 12.5 КоАП России «Управление транспортным средством при наличии неисправностей». Представитель МВД сообщил, что всего в аварии погибли четыре человека, за медпомощью обратились шестеро детей.

Автобус Yutong вез детскую хоккейную команду с соревнований. В районе Верх-Нейвинского лопнуло колесо, и он выехал на встречную полосу перед машиной Citroen. Представитель спортшколы сообщил «360», что перевозчика наняли по договору.